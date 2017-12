später lesen Kommunalpolitik Räte sprechen über Bebauungsplan und Spenden Teilen

Änderung des Bebauungsplanes Auf Mont und die Annahme von Spenden Privater an die Ortsgemeinde Wincheringen sind zwei von mehreren Themen der nächsten öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates Wincheringen. Sie beginnt am Dienstag, 12. Dezember, um 19.30 Uhr im Gemeinderaum Kirchenberg in Wincheringen.