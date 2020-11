Corona : 52 Neuinfektionen in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg

Foto: Roland Morgen

In Trier und Trier-Saarburg steigen die Corona-Zahlen weiter an. Dem Gesundheitsamt sind in Stadt und Landkreis am Samstag über fünfzig neue Fälle gemeldet worden. Auch die Zahl der betroffenen Einrichtungen steigt dabei an.

Am heutigen Samstag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 52 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet – 27 aus dem Landkreis und 25 aus der Stadt Trier.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen steigt somit auf 1603 (653 in der Stadt Trier und 950 im Landkreis Trier-Saarburg). Die 7-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt Trier nun bei 100,4 und im Landkreis bei 115,8.

Aktuell gelten 481 Menschen als infiziert. Diese verteilen sich wie folgt: 287 im Landkreis und 194 in der Stadt Trier. 21 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich in stationärer Behandlung. Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt auf die Verbandsgemeinden: VG Hermeskeil: 137; VG Konz: 188; VG Ruwer: 79; VG Saarburg-Kell: 249; VG Schweich: 163; VG Trier-Land: 134.

Zahl der betroffenen Einrichtungen steigt

Insgesamt sind aktuell 36 Einrichtungen von Corona-Infektionen betroffen, darunter u.a. neun Kitas (die Kita St. Adula Trier-Pfalzel musste komplett geschlossen werden), sieben Grundschulen (neu: Egbert Grundschule Trier), acht weiterführende Schulen, fünf Senioreneinrichtungen und die beiden Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) in Trier und Hermeskeil.