Brauchtum : Online-Weinprobe mit viel närrischem Humor in Tawern

Tawern Die Sessionseröffnung des CC Rot-Weiss Tawern mit über 200 Gästen muss wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Dafür wurde in diesem Jahr eine andere Idee entwickelt.

Statt Trübsal zu blasen, veranstaltet der CC Rot-Weiss Tawern in Zusammenarbeit mit dem Weingut Biewers eine „Närrische Online-Weinprobe“ am Freitag, 13. November, 19 Uhr, auf dem Facebookprofil des Weinguts. Melanie Biewers ist die Idee während einer Autofahrt gekommen. Daraufhin hat sie den Kontakt zum CarnevalsClub Tawern geknüpft, der das Weingut auch in technischer Weise unterstützt. „Es ist Wahnsinn, wie schnell mit unseren Freunden dieses Projekt dingfest gemacht wurde“, freut sich Biewers.

Da sich derzeit nur Menschen aus maximal zwei Haushalten treffen dürfen, wird sich digital der Kölsche Büttenredner Michael Hehn alias Dä Nubbel zuschalten. Vom CC Tawern werden der Sitzungspräsident Michael Binz und Büttenredner Thomas Koltes per Livestream zugeschaltet. Sie werden Teile der besten Büttenreden der vergangenen zehn Jahre präsentieren. Koltes: „Ich war direkt begeistert von der Idee, und unser Technik-Team ist Feuer und Flamme. In diesen Zeiten muss man sehr kreativ und spontan sein und sich andere Veranstaltungsformen suchen.“

Nach einem Gespräch am Donnerstag hätten die Verantwortlichen sich um die Umsetzung gekümmert, so dass in kurzer Zeit das Konzept für die Online-Weinprobe entstanden sei, erzählt Koltes. Michael Biewers ist froh, dass sie die Weinprobe so umsetzen können: „Es wird keine normale Weinprobe, sondern sehr locker und mit viel Spaß verbunden sein. Wir freuen uns auf die Gäste aus Köln und Tawern.“