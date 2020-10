Brauchtum : Viez zum Schmökern: Neues Buch über das Kultgetränk

Trier Wer glaubt, er wisse schon alles über Viez, der sollte sich das neue Werk der Trierer Viezbruderschaft anschauen. Darin dürfte er eines Besseren belehrt werden.

Zwei Vermutungen halten sich in Trier so hartnäckig wie die dunkle Farbe an der Porta Nigra: dass der Begriff Viez vom „Vize-Wein“ abstammt und dass die Porz Porz heißt, weil sie aus Porzellan ist.