Verkehr : Wenn nicht alle Wege nach Euren führen

Da geht es am Donnerstag und Freitag nicht weiter: Der Bahnübergang in der Eurener Eisenbahnstraße. Foto: Friedemann Vetter

Trier 5700 Verkehrsteilnehmer müssen sich am Donnerstag und Freitag eine andere Straße suchen. Denn die Bahn lässt an einem Übergang arbeiten.

Die Reaktivierung des Weststrecke in Trier ist ein ambitioniertes Projekt, bei dem unter anderem auch an der Eisenbahnstraße in Euren ein Haltepunkt gebaut werden soll. Die Umsetzung des Vorhabens wird verzögert sich seit Jahren. Und auch die nun anstehenden Arbeiten am Eurener Übergang sind keine Vorboten der Projekts, das für weniger Individualverkehr in der Stadt sorgen soll.