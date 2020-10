Verkehr und Straßenbau : Bauarbeiten gehen schneller voran

ZENDSCHEID (rh) Gute Nachrichten für die Autofahrer im Kylltal: Die Bauarbeiten gehen schneller voran als geplant. ?Nach jetzigen Stand liegen wir mit unseren Arbeiten vor der Zeit. Es ist geplant, am 28.09.20 die Asphaltdeckschicht vom Bahnübergang in Richtung St. Thomas aufzubringen. Am 30.09.20 soll die Asphaltdeckschicht vom Bahnübergang Richtung Gerolstein eingebaut werden?, berichtet Robert Simon vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein auf TV-Nachfrage. Dafür wird dann die Umleitung wieder über St. Thomas ausgeschildert. Anschließend werden die Bankette angepasst und die Fahrbahnmarkierung aufgebracht. ?Wenn die Asphalt- und Markierungsarbeiten nicht wegen schlechter Witterung verschoben werden müssen, kann mit einer Verkehrsfreigabe Ende der 41. Kalenderwoche gerechnet werden?, so Simon. Foto: Rudolf Höser