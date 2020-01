Kolumne Trierisch balaawern : De bässd Krangkhaad daacht neist!

In meiner jüngsten Kolumne (“Des Sängers Fluch“) wurden wir Zeugen, wie ein Sänger aus em Kraonen gegenüber einem Metzger (Maschores) aus em Maor schreckliche Verwünschungen herausgeschrien hatte: zwei Krankheiten, Grönnd und Ommlaaf, mögen ihn befallen.

Der Grind äußert sich in stark juckendem Wundschorf und der Umlauf in einer Entzündung des Gewebes, welches einen Finger- oder Fußnagel umgibt. Beides sind lästige, schmerzhafte und langwierige Leiden.

Das Trierer Platt hat für diesen Gemütszustand ein originelles Wort geprägt, nämlich grönnzisch. Und was auf Hochdeutsch ein Miesepeter ist, das ist in Trier ein Grönndschösser.

Krankheiten beginnen meist damit, dass man sich malaad (franz. malade = krank) oder plimerant fühlt, also unwohl und irgendwie mulmig. Das veraltete Wort plimerant hat sich aus dem französischen Begriff „bleu mourant“ (sterbendes Blau) entwickelt. Dieser blass-blaugraue Farbton war eine Modefarbe des Rokoko, und wenn damals Damen in Ohnmacht fielen, was häufiger mal vorkam, dann hauchten sie vorher noch schnell: „Mir wird so bleumourant!“