Gesellschaft : Hier werden Vielfalt und Toleranz gelebt

Auch der äußere Eindruck muss stimmen: Jugendliche treffen letzte Vorbereitungen für den Demokratieraum, der heute in den Räumen des ehemaligen Schreibwarenladens Sachsenweger in Schweich eröffnet wird. Foto: Albert Follmann

Schweich Heute wird der Demokratieraum in Schweich eröffnet. Auch Picassos Guernica spielt eine Hauptrolle.

Der Demokratieraum in Schweich erfüllt mehrere Zwecke: Der vordere Bereich bildet einen Veranstaltungsraum, der für Projekte interessant ist, die über das Bundesprogramm „Demokratie leben” gefördert werden. Der hintere Teil dient als Gruppenraum, in dem sich zum Beispiel Vereine, Initiativen oder Jugendgruppen treffen können, um ihre Projekte zu planen, wenn sich ein thematischer Zusammenhang mit dem Bundesprogramm ergibt.

Daneben werden Projektergebnisse in den Räumen gezeigt und Informationen zur Verfügung gestellt. Auch die Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie wird in Kürze im Demokratieraum einziehen und für alle Fragen zum Bundesprogramm zur Verfügung stehen. Träger der Koordinierungs- und Fachstelle ist das Rote Kreuz (DRK) Schweich, das sich auch in der Flüchtlingsarbeit engagiert.