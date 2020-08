Medien : Die beste Klasse Deutschlands: Humboldt Gymnasium Trier im Finale

Trier/Erfurt Das Humboldt Gymnasium Trier (HGT) hat sich für das Superfinale von „Die beste Klasse Deutschlands“ qualifiziert. Zu sehen ist das Superfinale mit der Klasse 7D des HGT am 5. September um 10. Uhr im Ersten.

Nach dem vorzeitigen Corona-Stopp im laufenden Wettbewerb geht es jetzt weiter: Vier Klassen aus Bremen, Leipzig, Neustadt/Orla und Trier haben sich für das Superfinale qualifiziert. Einen Tag vor dem Superfinale gibt es bei KiKA eine ausführliche Vorstellung der Final-Klassen – inklusive ihrer Highlights aus der Vorrunde. „Die Show zum Superfinale“ wird am 4. September. Kim Unger testet in einem exklusiven „Best-of-Superfinale“-Quiz, ob sich Moderator Malte Arkona noch an Fragen und Experimente vergangener Staffeln erinnern kann.