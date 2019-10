Kriminalität : Einbrecher stehlen Bargeld aus Einfamilienhaus

Greimerath Schreck für die Bewohner eines Einfamilienhauses in Greimerath. Als sie am Nachmittag nach Hause kamen, stellten sie fest, dass Einbrecher eingedrungen waren und Bargeld gestohlen haben.

Wann genau die Einbrecher zuschlugen, weiß bislang niemand. Denn wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter am Donnerstag, 24. Oktober, zwischen 6.15 Uhr und 16.50 Uhr Zutritt in ein Einfamilienhaus in Greimerath. Im hinteren Bereich drangen sie in das Gebäude ein, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen und öffneten. Sie entwendeten Bargeld.