Konzert : Funk, Soul und Pop in Mertesdorf

Mertesdorf Das MusicColors Orchestra spielt am Mittwoch, 15. Mai, um 20 Uhr in der Karlsmühle in Mertesdorf. Steff Becker und die siebenköpfige Band zelebrieren Funk, Soul und Pop. Klassiker der Großmeister wie Johnny Guitar Watson, Joe Cocker, James Brown oder Stevie Wonder stehen auf der Setliste der Band, deren Motto „We play that funky Music“ ist.

