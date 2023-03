Mannebach/Fisch Genusswanderungen bei Mannebach beginnen am 1. April

(red) An der 11,8 Kilometer langen Traumschleife Mannebach 111 in Mannebach und Fisch gibt es zahlreiche kulinarische Angebote. In Fisch laden die Viezhütte von Roland Lutz und der Viezomat von Armin Hunsicker zum Verweilen ein. In Mannebach liegt das Brauhaus direkt am Weg und findet samstags der „Käsemarkt“ statt. Von April bis November findet jeweils am ersten Samstag im Monat eine Genusswanderung statt. Jeder kann individuell wandern. In Zusammenarbeit mit der Regionalinitiative Ebbes von Hei werden regionale Speisen und Getränke angeboten.