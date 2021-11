Benefizaktion : Prominenter Gast bei der Weinzeit des Palais e.V.

Trier Günther Jauch unterstützt den Sozialfonds des Vereins.

„Genießen und Gutes tun“ – unter diesem Motto kamen über 70 Weinfreunde in den Genuss eines ganz besonderen Abends. Nach mehreren erfolgreichen Open-Air-Veranstaltungen fand die „Weinzeit-Serie“ des Palais e.V. zum Staffelfinale 2021 nun erstmals wieder in der gemütlichen Atmosphäre des Palais am Balduinsbrunnen statt – unter Anwendung der 2G-Regel und zusätzlich tagesaktuellem Test.