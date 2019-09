Berufsfeuerwehr : Integrierte Rettungsleitstelle Trier zieht vorübergehend um

Die Technik der Integrierten Leitstelle (ILST) am Trierer Barbara-Ufer ist in die Jahre gekommen und wird erneuert. Foto: Presseamt Trier. Foto: Presseamt Trier

Trier

Die Integrierte Leitstelle Trier (ILST), in der alle Anrufe der Notrufnummer 112 im Gebiet des ehemaligen Regierungsbezirks Trier eingehen, zieht um. Wegen dringend nötiger Arbeiten an der in die Jahre gekommenen Technik wird die Leitstelle, die sich in der Hauptfeuerwache in Trier befindet, ab dem heutigen Freitag innerhalb des Gebäudes für die kommenden Monate in anderen Räumen untergebracht. Das hat die Stadt Trier mitgeteilt. Die Erreichbarkeit der Leitstelle bleibe gewährleistet.