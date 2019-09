Bildung : Die neue Präsidentin der Hochschule Trier ist im Amt

Trier Dorit Schumann tritt am Montag ihren neuen Posten an.

In seiner Ansprache sagte der Minister: „Die Hochschule Trier hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt und herausragende Schwerpunkte in Forschung und Lehre erarbeitet. Das ist ein solides Fundament, um die Hochschule in eine gute Zukunft zu führen.“ Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Schumann und wünsche ihr viel Erfolg und Glück bei der anstehenden Aufgabe.

Die neue Präsidentin nutzte bereits vor dem 15. September die Zeit, um ihre zukünftigen Aufgabengebiete kennenzulernen und eine Wohnung in Trier zu beziehen. Sie freut sich auf ihre vielfältigen Arbeitsbereiche an den Standorten Trier, Idar-Oberstein und am Umwelt-Campus in Birkenfeld: „Ich habe bereits viele Verantwortliche in der Hochschule Trier an den verschiedenen Standorten kennen gelernt und bin begeistert über die herzliche Aufnahme.“