Trier (mas) Das Geheimnis für ein langes Leben? Laut Anneliese Imkamp, die am Samstag ihren 100. Geburtstag feierte, heißt das Rezept: ausreichend Zeit in der Sonne verbringen und viel Bewegung.

In jungen Jahren ist die Triererin, die in der Kloschinskystraße in Trier-Nord wohnt, mit ihrem Mann gerne zur Jagd gegangen, hat Hochsitze erklommen und ist durch Wälder gelaufen.