Behörden : Zulassungsstelle in Hermeskeil heute geschlossen

Trier/Hermeskeil Die Außenstelle der KFZ-Zulassungsbehörde Trier in Hermeskeil ist am Freitag, 13. September, wegen des Betriebsausfluges der Verbandsgemeindeverwaltung geschlossen. Die Hauptstelle der KFZ-Zulassungsbehörde in Trier ist an diesem Tag nur von 7 Uhr bis 11 Uhr geöffnet.

