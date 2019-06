Vortrag : Konflikte und Widerstand – Vortrag und Diskussion in Trier

Trier Unter dem Titel „Klimawandel und Konflikte – eine Frage der (Klima-)Gerechtigkeit“ laden die AG Frieden im Kooperation mit der Heinrich Böll Stiftung RLP, dem Klimanetz Trier und friday for future Trier zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion am heutigen Mittwoch um 20 Uhr in den Weltladen Pfützenstraße in Trier ein. Es geht um die aktuellen Klimakonflikte vom „Hambacher Wald“, die „Pacific Climate Warriors“ und „friday for future“. Es referiert der Physiker Manuel Kreutle.