Trier : Konzert und Musical in der Karl-Berg-Musikschule Trier

Trier Die Karl-Berg-Musikschule veranstaltet am kommenden Wochenende gleich zwei Konzerte. Am Sonntag, 19. Mai, spielt zunächst um 15 Uhr das Generationenorchester unter Leitung vonJ. Mayer-Ullmann im Vortragsraum 5 des Bildungs- und Medienzentrums am Domfreihof 1b.Das Orchester, bestehend aus Musikern im Alter von 10 bis 70 Jahren, präsentiert gemeinsam mit Gesangssolisten das Märchen „Hänsel und Gretel“ in der Konzertfassung.

Anschließend präsentiert um 19 Uhr, ebenfalls im Vortragsraum 5, die Musical-Abteilung der Karl-Berg-Musikschule Trier ihr jährliches Musical-Showing. Unter dem Motto „Thank you for the music“ präsentieren die jungen Musical-Darsteller Auszüge aus „Mamma Mia“ von Abba.