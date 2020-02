Workshop : Kostenfreier Poetry Slam Workshop in Trier

Trier Der Kultur Raum Trier bietet einen kostenfreien Poetry Slam Workshop am Samstag, 15. Februar, im Mergener Hof in Trier an. Die Performancekünstlerin Stella Jantosca wird das Phänomem Poetry Slam und Spoken Word allgemein vorstellen und einführende Schreib- und Performanceübungen anbieten.



Eine Anmeldung ist unter kultur@kulturraumtrier.de erforderlich.

(red)