Umwelt : Trierer Kommunalpolitiker diskutieren über Klimaschutz

Trier Welche Rolle spielen Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Stadtpolitik? Wie können diese Ziele vor Ort umgesetzt werden? Über diese Fragen diskutieren Vertretern aller Fraktionen des Stadtrats auf Intitiative des Vereins Lokale Agenda 21 am Donnerstag, 9. Mai, um 20 Uhr in der Aula des Angela-Merici-Gymnasiums in der Neustraße.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Trierer, die sich vor der Kommunalwahl mit den Positionen der Trierer Parteien auseinandersetzen möchten. Vor allem die Themen Mobilität und Verkehr, nachhaltige Lebensmittelversorgung, Raumnutzung und Bürgerbeteiligung werden angesprochen, wie die Lokale Agenda mitteilt. Trier hat als erste Kommune in Deutschland einen Aktionsplan erstellt, in dem Klimaschutz und Nachhaltigkeit als Zukunftsaufgaben festgeschrieben sind. Auch der künftige Stadtrat wird sich deshalb mit diesen Themen beschäftigen.

(red)