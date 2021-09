Meinung : Der vergangene verkaufsoffene Sonntag in Trier ist ein verkraftbarer Flop

Der vergangene verkaufsoffene Sonntag in Trier ist ein verkraftbarer Flop

Meinung Trier Warum es richtig ist, dass die City-InitiativeTrier (CIT) innerhalb von nur drei Monaten das gesetzlich mögliche Maximum von vier offenen Sonntagen organisiert. Ein Kommentar.

Nach dem offenen Sonntag ist vor dem offenen Sonntag. Nie traf die abgewandelte Fußball-Binsenweisheit auf den Trierer Einzelhandel mehr zu als jetzt. Klar: Zweimal Sonntagsshopping binnen 14 Tagen stellt eine große Herausforderung für Händler und Personal dar, wird aber hoffentlich eine Ausnahme bleiben. Im coronafreien Normalfall hätte sich die Terminballung gar nicht erst ergeben, und lediglich der Mantelsonntag (31. Oktober) und offene Sonntag am 28. November (1. Advent) stünden jetzt noch aus.

Doch es ist richtig, dass die City-InitiativeTrier (CIT) innerhalb eines kleinen Zeitfensters von nur drei Monaten das gesetzlich mögliche (und von der Stadt genehmigte) Maximum von vier offenen Sonntagen organisiert. So sendet die Geschäftswelt Triers viermal Lebenszeichen: Wir sind für die Kunden da – mit großem Angebot, kompetenter Beratung und attraktivem Rahmenprogramm.

Dass das Angebot des verkaufsoffenen vergangenen Sonntags nicht so recht zündete, unterstreicht sogar den Handlungsbedarf: Normalität muss wieder geübt werden. Nicht nur das Wetter hielt die Massen vom Trier-Besuch ab. Vielfach war es auch Unsicherheit: Kann man da überhaupt hin, wenn die Stadt doch bestimmt voller Leute ist? Muss ich geimpft, getestet oder genesen sein? Muss ich vor einem Geschäft warten, weil nur wenige reindürfen?

Resultat aus Händlersicht: Ein verkraftbarer Flop. Und kein Grund zum Verzagen. So lange Trier einig ist, Flagge zu zeigen.

In ihrer Zeit als CIT-Vorsitzende hat Modehaus-Marx-Chefin Karin Kaltenkirchen es treffend so formuliert: Bei Shopping-Sonntagen oder Events wie „Trier spielt“ geht es nicht vordergründig um den Tagesumsatz. Zufriedene Kunden kommen wieder. Und das nicht nur an offenen Sonntagen.