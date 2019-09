Familie : Babytreff des Familienzentrums in Trier

Trier Im Hort Palais-Mariahof (Am Mariahof 27b in Trier) findet am Dienstag, 24. September, von 10 bis 11 Uhr ein offener und kostenloser Babytreff mit Elternberatung statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die Familien-Gesundheits-Kinderkrankenpflegerin Andrea Hansen berät zu allen Fragen rund ums Kind.