Vortrag : Die Wahl der richtigen Steuerklasse

Trier Zu zahlende Steuern müssen fair verteilt sein – das gilt nicht nur für unser Gemeinwesen, sondern auch innerhalb der Familie, der Ehe und Partnerschaft. Denn die Wahl der Lohnsteuerklasse bestimmt nicht nur das monatliche Nettoeinkommen, sondern hat Auswirkungen auf Lohnersatzleistungen.

Referentinnen des Finanzamtes geben in einem Fachvortrag am Montag, 23. September, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Gesundheitsamtes Trier eine Übersicht der unterschiedlichen Steuerklassen und informieren zu den verschiedenen Steuerklassenkombinationen. Außerdem thematisieren sie die Auswirkungen der Steuerklassenwahl auf Lohnersatzleistungen, wie z. B. Arbeitslosengeld und Elterngeld. Anschließend besteht die Möglichkeit, sich in Einzelgesprächen kurz beraten zu lassen.