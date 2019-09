Kurs : Schnitz- und Märchenwerkstatt für Kinder in Trier

Trier Die Katholische Familienbildungsstätte Trier bietet am Dienstag, 24. September, von 15.30 bis 18 Uhr eine kleine Schnitz- und Märchenwerkstatt für Kinder ab sechs Jahren im Weisshauswald in Trier an.

Bei einem Waldspaziergang werden geeignete Schnitzobjekte gesucht und unter Anleitung gestaltet. Am Ende wird das Kunstobjekt mit nach Hause genommen.