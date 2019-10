Workshop : Schreiben wie im Mittelalter in der Stadtbibliothek Weberbach in Trier

Schreiben wie im Mittelalter in der Stadtbibliothek Weberbach in Trier

Trier Wie war es vor 1000 Jahren in einer Schreibwerkstatt, damals Skriptorium genannt? Wie wurde Pergament hergestellt? Wie schrieben die Mönche mit Feder und Tinte? Diesen und weiteren Geheimnissen kommen die Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren in einem Kurs auf die Spur.

Der Workshop findet von Dienstag, 8. Oktober, bis Donnerstag, 10. Oktober, jeweils von 9 bis 11.30 Uhr in der Schatzkammer der Stadtbibliothek Trier, Weberbach, statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro.

Anmeldungen per E-Mail an

schatzkammer@trier.de oder telefonisch unter 0651/718-1429.