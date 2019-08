Führung : Schwerpunkt Wiegendrucke in der Stadtbibliothek Trier

Trier Bei einer Führung mit Elmar Bach durch die Schatzkammer der Stadtbibliothek in Trier geht es am Sonntag, 4. August, um das Schwerpunktthema Wiegendrucke. Als Wiegendrucke oder Inkunabeln werden Erzeugnisse aus der Frühzeit des Buchdrucks in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bezeichnet, deren Erscheinungsbild noch mittelalterlichen Handschriften ähnelte.

