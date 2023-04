Campus Sommer-Erstis starten an der Uni Trier ins Studium

(red) Ein bisschen aufgeregt sei er schon, sagte Marius. Der angehende Jura-Student ist einer von 260 Erstsemestern („Erstis“), die jetzt zum Sommersemester an der Universität Trier anfangen. Mit Freunden hatte er im vergangenen Semester bereits eine rechtswissenschaftliche Vorlesung besucht, um in das Fach hineinzuschnuppern. Ihm habe es so gut gefallen, dass er mit dem Start ins Studium nicht bis zum Wintersemester warten wollte.