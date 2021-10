Einkaufen : Traditioneller Mantelsonntag in Trier: Innenstadt füllt sich schon bevor Geschäfte öffnen

Foto: Andreas Sommer 5 Bilder Mantelsonntag in Trier - Das ist in der Innenstadt los

Trier Nach der Zwangspause im vergangenen Jahr kann der Mantelsonntag in Trier wieder stattfinden. Wir zeigen, was am Sonntag in der Trierer Innenstadt los ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Sommer

Ob die Erwartungen des Einzelhandels anlässlich des Mantelsonntags in Trier erfüllt werden, bleibt zunächst noch abzuwarten. Bereits gegen 12.00 Uhr füllte sich die Trierer Innenstadt. Noch hatten die Läden geschlossen, aber ab 13.00 Uhr war es soweit, da öffneten sich nach der Coronapause im vergangenen Jahr wieder die Läden vieler Einzelhändler am traditionellen Mantelsonntag.

Impfbus beim Mantelsonntag in Trier