Kampfsport : Trierer Kickboxer siegen im Süden

Trier/Nürtingen Aktive der Kampfsport-Akademie aus Trier und Föhren überzeugen bei einem Wettkampf in Baden-Württemberg.

Seine Eindrücke von der Fight-Night in der Nähe von Stuttgart schildert Sascha Baschin, selbst erfahrener und mit mehreren Europa- und Weltmeistertiteln ausgestatteter Kampfsportler und heute Leiter der Kampfsport-Akademie (KA) aus Trier und Föhren: „Die Halle in Nürtingen war mit mehr als 300 Zuschauern sehr gut besucht, und die Aufregung unserer beiden Kämpfer, Markus Jüngling und Niki Karbassian in der Kabine stieg langsam an ...“