Mehr Sicherheit für Radfahrer : Polizei nimmt am Mittwoch Sicherheit für Radfahrer in den Blick

Polizei nimmt am Mittwoch Sicherheit für Radfahrer in den Blick

Trier/Saarburg Sicher.mobil.leben – Radfahrende im Blick“ heißt die länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion, an der sich das Polizeipräsidium Trier am Mittwoch, 5. Mai, beteiligt. Einen Tag lang gehört das Augenmerk zahlreicher Kontrollteams der Sicherheit der Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer.

Ob an der Ampel, beim Fahrstreifenwechsel oder beim Abbiegen: Kommt es zu einem Verkehrsunfall mit Fahrradbeteiligung zieht der Zweiradfahrende meist den Kürzeren – egal ob er den Unfall verursacht hat oder nicht. Mit einer ganztägigen Verkehrssicherheitsaktion will die Polizei auf die Gefahren für Radfahrende hingewiesen und damit die Anzahl der Verkehrsunfälle reduzieren.

Im Rahmen der länderübergreifenden Aktion kontrolliert die Polizei zudem auch die Einhaltung einschlägiger Verkehrsregeln. So beobachtet die Polizei immer wieder Radfahrende, die auf Gehwegen fahren, aber auch Autofahrer, die Radwege oder Fahrradschutzstreifen zum Parken benutzen oder beim Überholen den vorgeschriebenen Mindestabstand nicht einhalten.

Fahrräder und Pedelecs gewinnen im Mobilitäts- und Freizeitverhalten der Menschen zunehmend an Bedeutung.

Das macht sich leider auch in den Unfallzahlen bemerkbar. So verzeichnet das Polizeipräsidium Trier seit 2018 immer mehr Verkehrsunfälle mit Beteiligung Radfahrender. Während im Jahr 2018 noch 388 entsprechende Verkehrsunfälle polizeilich aufgenommen wurden, waren es im vergangenen Jahr 512 Verkehrsunfälle. An 91 dieser Unfälle waren Pedelecs beteiligt.