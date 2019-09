Senioren : Wildkräuterführung in Trier

Trier Das Seniorenbüro Trier bietet am Freitag, 13. September, um 14.15 Uhr im Weißhauswald in Trier eine Wildkräuterwanderung mit dem Phytotherapeuten (Pflanzenheilkundler) Herbert Rascopp an. Er erläutert Wissenswertes über Wild- und Heilkräuter und wie sie auf den Körper wirken.

Im Anschluss gibt es einen kleinen Imbiss aus den Köstlichkeiten der Natur. Die Führung dauert zwei bis drei Stunden, Kosten: 18,50 Euro.