Verkehr : Wo überall das Tempo kontrolliert wird

Trier Für die Kontrolle der Geschwindigkeit sind Polizei sowie in Trier die Stadtverwaltung zuständig. In folgenden Straßen muss in der kommenden Woche mit Kontrollen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung gerechnet werden: Mittwoch, 1. Juli: Olewig, Hunsrückstraße; Donnerstag, 2. Juli: Weismark, Clara-Viebig-Straße; Freitag, 3. Juli: Trier-Süd, Saarstraße; Samstag, 4. Juli: Trier-Süd, Pacelliufer; Montag, 6. Juli: Pallien, Bonner Straße; Dienstag, 7. Juli: Trier-Nord, Zurmaiener Straße.