später lesen Jugendliche Land fördert Trierer Jugendprojekt Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Stadt Trier hat eine Zusage zur Förderung der kommunalen Jugendstrategie „JES! Eigenständige Jugendpolitik mit Pep vor Ort“ des rheinland-pfälzischen Familienministeriums erhalten. Sie gilt bis 2019. Jugendpolitik will junge Menschen viel stärker als bislang in den Mittelpunkt von Politik und Gesellschaft stellen. Das heißt auch, ihre Mitbestimmungsmöglichkeiten zu stärken. Mit der eigenständigen Jugendpolitik sollen die jungen Menschen vor allem mit ihren Potenzialen und ihrer Suche nach ihrem Platz in der Gesellschaft wertgeschätzt werden. Beim Vernetzungstreffen kamen 23 Akteure der Jugendarbeit zusammen, um zu betrachten, wie bisher in den die Beteiligung von jungen Menschen organisiert wird und wie sie weiterentwickelt werden kann. Die Leitziele sollen in einer Jugendkonferenz umgesetzt werden.