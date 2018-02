später lesen Baustellen Olewiger Straße am Freitag teilweise gesperrt FOTO: Miguel Castro / mc/TV FOTO: Miguel Castro / mc/TV Teilen

Die Olewiger Straße wird am Freitag, 2. Februar, ab 9 Uhr auf Höhe des Amphitheaters in Richtung Olewig gesperrt. Der Verkehr wird per Ampel wechselseitig an der Sperrung vorbei geleitet.