Weniger Unfälle, aber mehr Fahrer hauen ab

Die Zahlen in Hermeskeil und Saarburg

Der Dienstbezirk der Polizeiinspektion (PI) Hermeskeil ist 333 Quadratkilometer groß und umfasst 33 Ortsgemeinden. Neben der Verbandsgemeinde Hermeskeil ist die PI auch für Teile der Nachbarverbandsgemeinden Kell, Ruwer und Thalfang zuständig. In dem gesamten Bereich leben rund 28 000 Menschen.

Im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Hermeskeil ereigneten sich im vergangenen Jahr 958 Verkehrsunfälle. Das sind 98 mehr als 2016, ein Anstieg um zwölf Prozent. 448 Unfälle, also fast jeder zweite, waren Zusammenstöße mit Wild.

Die Zahl der Schwerverletzten stieg 2017 von 18 auf 32.Beim schwersten Unfall wurde auf der Bundesstraße 407 (Gemarkung Hermeskeil/Abtei) ein Autofahrer bei einem Frontalzusammenprall zwischen einem Lieferwagen und seinem Pkw tödlich verletzt.Bei insgesamt 30 Verkehrsunfällen mussten die Beteiligten zur stationären Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Dies sind 14 Unfälle mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bei 51 Verkehrsunfällen wurden insgesamt 78 Personen leicht verletzt; eine mehr als im Vorjahr.

Die Polizeiinspektion Saarburg, zu der auch die Polizeiwache in Konz gehört, betreut ein Gebiet von 380 Quadratkilometern. Die Beamten sind zuständig für 58 Ortsgemeinden in den Verbandsgemeinden Saarburg und Konz und auch Teile der Verbandsgemeinde Kell am See.

2017 nahmen die Beamten der Polizeiinspektion Saarburg und der Polizeiwache Konz insgesamt 1740 Verkehrsunfälle auf (1676 waren es im Jahr 2016). Alarmierend: Das ist ein neuer Höchstwert im Zehn-Jahres-Vergleich.

832 Verkehrsunfälle ereigneten sich innerhalb geschlossener Ortschaften, dabei kam es bei 85 Unfällen zu Personenschäden. 908 Unfälle ereigneten sich außerhalb geschlossener Ortschaften, davon 105 mit Personenschäden.

Die PI Saarburg nennt 246 Unfallopfer. 53 Verkehrsteilnehmer wurden schwer und 190 leicht verletzt. Drei Menschen verloren bei Unfällen ihr Leben. im Juni starb ein 44-jähriger PKW-Fahrer auf der B 268 zwischen Pellingen und Zerf, im September ein 80-jähriger Kleinkraftradfahrer auf der B 419 bei Oberbillig und im Oktober eine 22-jährige PKW-Fahrerin auf der B 419 zwischen Nittel und Wellen.