Polizei sucht Unfallfahrzeug

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Montagmorgen gegen 0.40 Uhr eine Leitplanke auf der L 46 in Höhe des Kaiserhammer Weihers und fuhr anschließend weiter. Nun sucht die Polizei Schweich, Telefon 06502-91570 Zeugen. Der Verursacher hinterließ eine größere Schlammspur auf der Fahrbahn, die von der Straßenmeisterei gereinigt werden musste. Laut einer Zeugenaussage könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen roten Ford mit Trierer Kennzeichen handeln. Der PKW müsste linksseitig vorne stark beschädigt sein. Auch die Scheinwerfer auf der Fahrerseite dürften schwer in Mitleidenschaft gezogen worden sein.