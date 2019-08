Abfallwirtschaft : Kreisausschuss diskutiert kontrovers – Die Aufträge für die Vulkaneifel-Biotüte sind aber schon vergeben

Info

Das Witzenhausen-Institut wurde vom Zweckverband A.R.T. selbst mit der ergebnisoffenen, wissenschaftlichen Begleitung des Modells beauftragt. Instituts-Geschäftsführer Michael Klein erläutert dem TV, was und wie lange untersucht wird: „Wir brauchen noch mindestens bis Ende dieses Jahres für die Erhebung der Fakten. Die weitere Zeitschiene muss noch abgestimmt werden, bis es zur Präsentation der Resultate kommt.“ Zudem werde nicht nur die Leistungsfähigkeit und Akzeptanz der Biotüten geprüft, sondern: „Wir müssen die Biomüll-Stoffströme insgesamt untersuchen, also auch das mit einbeziehen, was auf den Grüngutsammelstellen landet.“

Allgemein sei zu beobachten, dass Abfall-Bringsysteme (also wenn die Leute ihren Müll wohin bringen, anstatt, dass er abgeholt wird, Anm. d. Red.) höhere Fremdstoffgehalte zur Folge haben – Müll, der falsch sortiert ist. „Allerdings war in den bisherigen Stichproben die Qualität des Trierer Biomülls erstaunlich gut.“