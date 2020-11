Kommunalwahl : Digitale Beratungsgespräche gehen weiter

Daun (red) Um trotz Corona mit allen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und sich ein Bild davon zu machen, was in den Gemeinden getan werden muss, bietet Jens Jenssen, SPD-Kandidat für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Daun, digitale Kandidatengespräche an.

Interessierte können sich anmelden und via Telefon oder Videochat mit Jenssen austauschen.

Der Kandidat hat nach eigenem Bekunden bereits gute Erfahrungen mit dieser Gesprächsform gemacht und biete das Format weiterhin an. Die kommenden Termine sind Donnerstag, 12. November, Dienstag, 17. November, Donnerstag, 19. November und

Dienstag, 24. November, immer ab 18 Uhr.