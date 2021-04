Kommunalpolitik : Trotz Kritik an hohen Personalausgaben: Der Etat 2021 der VG Gerolstein steht

Gerolstein Trotz Ausgangssperre „im Nacken“ hat es nun doch geklappt: Der Haushalt der Verbandsgemeinde Gerolstein für das laufende Jahr ist beschlossene Sache. In einer wegen der Ausgangsbeschränkung verkürzten Ratssitzung äußerten CDU und SPD Bedenken, doch am Ende stimmen lediglich die Grünen gegen den Etat.

Die Gesamtsumme der Investitionsvorhaben von knapp über zwei Millionen Euro verteilt sich auf die Bereiche Brandschutz (Feuerwehrfahrzeuge und ähnliches) mit 836 000 Euro, Grundschulen (rund 322 000 Euro), Turnhallen (260 000 Euro) und Grund- und Realschulen plus (rund 247 000 Euro). Auf die reinen Realschulen plus entfallen 182 340 Euro. Weitere Gelder sind für Kindertagesstätten (51 800 Euro), die Sport- und Vereinsförderung (25 190 Euro), Wirtschaftsförderung (52 250 Euro) und das Gebäudemanagment (70 000 Euro) vorgesehen. Den Gesamtaufwendungen von 26,7 Millionen Euro stehen Erträge in Höhe von 27 Millionen gegenüber. Konkret: ein Plus von 359 266 Euro.

Zur Debatte stand in der Präsenzveranstaltung im Rondell ein Haushalt, der ausgeglichen ist und Investitionen in Höhe von rund zwei Millionen Euro vorsieht. Das Geld soll zum größten Teil in den Brandschutz, Unterhaltungsmaßnahmen und Erweiterungen von Schulen und Turnhallen fließen. „Alle genannten Projekte finden nicht nur in einem Teil, sondern in der gesamten Verbandsgemeinde statt“, erklärte Bürgermeister Hans Peter Böffgen. „Wir haben bei unseren Entscheidungen die Gesamtregion im Blick und möchten die VG im Ganzen nach vorne bringen.“ Zum dritten Mal in Folge bliebe der Umlagesatz von 37,5 Prozent unangetastet, und das trotz der Größe der VG und der Vielzahl an Vorhaben, die teils bereits umgesetzt seien, oder in diesem Jahr noch angegangen werden. „Wir denken deshalb weniger in Haushaltsjahren, sondern in Projektzeiträumen, die oft über Jahresgrenzen hinweg gehen“, sagte der Bürgermeister. An den Investitionsvorhaben gab es nichts auszusetzen, die Kritik fast aller Fraktionen galt der Ausgabenpolitik der Verwaltung. Rund 27 Millionen Euro an Aufwendungen zeigte ein Tortendiagramm: das helle Blau, das die Ausgaben für den Personal- und Versorgungsaufwand symbolisiert, dominierte die Darstellung.