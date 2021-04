Meinung : Verbandsgemeinde muss sich das Feuerwehrhaus leisten

Horath Die Verantwortlichen in der Verbandsgemeinde Thalfang, der Ortsgemeinde und der Feuerwehr Horath standen lange Zeit vor einem Problem: Der gemeinsame Bau von Feuerwerätehaus und Neubau der Hochwaldhalle wollte einfach nicht näher rücken.

Während die Horather aufs Tempo drückten, weil ihnen droht, dass die Halle gesperrt wird, fanden Politik und Verwaltung für das Feuerwehrgerätehaus einfach keine Lösung, bei der die Kosten im Rahmen geblieben wären. Doch auch, was den Braundschutz angeht, läuft die Zeit. Denn das neue Feuerwehrfahrzeug, für das es in der Fahrzeughalle noch enger wird als beim alten, wird noch in diesem Jahr erwartet.