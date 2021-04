Corona : Thalfanger Testzentrum zieht um

Thalfang Das Thalfanger Testzentrum zieht um. Von Donnerstag, 15. April, an werden die Schnelltests im ansonsten derzeit geschlossenen Erholungs- und Gesundheitszentrum (EGZ) in Thalfang stattfinden An der Uhrzeit ändert sich nichts.

Das Testzentrum ist von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Das bestätigt auf Anfrage Ralf Mattes, Wehrleiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Thalfang, die für die Schnelltestungen in Thalfang zuständig ist. Bislang konnten sich Menschen donnerstags in der Thalfanger Festhalle testen lassen.