Unfall : Kollision mit Bus – Sechsjähriger wird bei Blankenrath angefahren und verletzt

Schauren/Wittlich Ein sechs Jahre alter Junge ist bei einem Unfall mit einem Auto und einem Bus verletzt worden. Die Kollision ereignete sich bei Blankenrath.

Nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein sechsjähriger Junge am Dienstag, 13. April, gegen 16.40 Uhr in Schauren bei Blankenrath. Das teilte die Wittlicher Polizei mit. Laut Zeugenaussagen sei der Junge mit seinem Fahrrad vor einem an einer Haltestelle stehenden Linienbus unvermittelt auf die Fahrbahn gefahren. Ein Firmenfahrzeug, das gerade an dem Bus vorbeifuhr, bemerkte den Jungen mit seinem Rad zu spät, so dass es zu einer seitlichen Kollision mit beiden Fahrzeugen kam. Der Sechsjährige stürzte vom Rad und zog sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei leichte Verletzungen zu. Zur genaueren Abklärung wurde er vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.