Graf Dietrich III. entführt Sie auf einem Stadtrundgang zu den historischen Plätzen von Manderscheid in die Welt des Mittelalters. Foto: Gesundland Vulkaneifel

Manderscheid (red) Einen historischen Stadtrundgang mit Graf Dietrich III gibt es am Mittwoch, 10. Juli in Manderscheid. Graf Dietrich III regierte als Reichsgraf im Mittelalter und trug den Titel Graf von Manderscheid und Blankenheim, Herr zu Schleiden und Jünkerath.

Treffpunkt ist um 19 Uhr am Parkplatz am Kurhaus in Manderscheid. Die Führung dauert etwa 1,5 Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos.