(red) Eine historische Stadtführung durch Manderscheid mit Reimund Schmitz alias „Graf Dietrich III.“ wird am Mittwoch, 8. Mai, angeboten. Die Teilnehmer werden zu den historischen Plätzen von Manderscheid in die Welt des Mittelalters entführt.

Während der Tour wird die Lebensgeschichte des Grafen von Manderscheid, der in der Zeit von 1423 bis 1498 lebte, erzählt. Der Treffpunkt ist um 19 Uhr am Parkplatz am Kurhaus in Manderscheid. Die Führung dauert etwa 1,5 Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos.⇥Foto: Hans-Peter Linz