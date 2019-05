später lesen Vortrag Gefäßexperte informiert Teilen

(red) Joachim Lutz, gefäßchirurgischer Chefarzt am Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich und der interventionelle Radiologe Dr. Dirk Lommel informieren am Donnerstag, 9. Mai, ab 17.30 Uhr in zwei Kurzvorträgen über die Fortschritte und Entwicklungen in der Behandlung von Aortenaneurysmen.