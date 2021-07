Heimatgeschichte : Der Milchbock ist kein Ungeziefer

Daun/Gerolstein/Kelberg Ob Telefonzelle, Kaugummi-Automat oder Pferdetränke: Es gibt Gegenstände, die früher überall normal waren und dann plötzlich verschwunden sind.

Still und leise sind sie aus unseren Dörfern verschwunden, jene Holzgestelle, die im Sprachgebrauch „Milchbank oder Milchbock“ genannt wurden. Nur mehr in äußerst wenigen Gemeinden findet sich noch ein Nachbau, versehen mit einer Infotafel, damit die heutige Generation überhaupt etwas mit jener nostalgischen Institution anzufangen weiß.

Jeden Abend und jeden Morgen wurden sie gemolken, eine wahre Handarbeit mit viel Fingerspitzengefühl, die nicht jeder beherrschte. Die elektrischen Melkmaschinen begannen damals erst die ersten Ställe zu erobern. Nach dem Melken der Milch in einen Eimer, wurde diese dann durch ein Sieb gefiltert und in große Milchkannen gegossen. Danach begann ein fast rituelles Dorf-Ereignis. Die Milchkannen wurden zur Milchbank im Dorf getragen.

Das waren besondere Gestelle, erhöhte hölzerne Bohlen-Bänke, auf denen Milchkannen aufgestellt wurden, um in die nächste Molkerei transportiert zu werden. Anfangs war dies ein Milchkutscher, der frühmorgens, bei jedem Wind und Wetter, mit seinem Pferdegespann vor einem offenen Anhänger die einzelnen Orte anfuhr, die Milchkannen auf den Milchböcken einsammelte und sie schnellstens in die nächste Molkerei zur Weiterverarbeitung ablieferte. Am späten Nachmittag erschien der Milchkutscher erneut im Dorf, lieferte scheppernd die leeren Milchkannen wieder ab und verteilte an die Leute die in der Molkerei bestellten Produkte, wie Käse, Sahne oder Quark.