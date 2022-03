Konzert : Folk-Pop mit Jördis Tielsch im Kleinen Landcafé in Kerpen

Musikerin Jördis Tielsch im Kleinen Landcafé in Kerpen. Foto: Hans Kraemer

Kerpen Jördis Tielsch, Folk-Pop-Sängerin aus dem kleinen Dorf Sinn in Hessen, stellte am Samstag im Kleinen Landcafé in Kerpen ihr neues Album „New Mornings“ vor.

Das Album „New Mornings“ erzählt von Aufbruch und Neuanfang. Foto: Hans Kraemer