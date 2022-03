Brandursache unbekannt : Gebäude neben Bahnhof brennt am Sonntag in Gerolstein (Fotos)

Foto: TV/Agentur Siko 21 Bilder Gebäude brennt neben Bahnhof in Gerolstein

Gerolstein Feueralarm in Gerolstein. Direkt neben dem Bahnhof hinter der Post hat ein Gebäude in Flammen gestanden. Was bisher bekannt ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Agentur Siko

Zu einem Feuer kam es am Sonntagmittag gegen 15.35 Uhr in der Bahnhofstraße in Gerolstein. Nach Informationen der Polizei hat direkt hinter der Post ein Nebengebäude des Bahnhofes aus bislang unbekannter Ursache gebrannt.

In diesem Nebengebäude sollen sich Landstreicher aufhalten, die aber bei Brandausbruch nicht im Gebäude waren. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unbekannt. Da die Brandursache ungeklärt ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.