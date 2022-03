Blaulicht : Kinder sprühen Graffiti an Morbacher Wasserlauf

Morbach Am Freitagmittag meldete ein Zeuge der Polizei, er habe Kinder dabei beobachtet, wie diese Graffiti an der Brücke eines Wasserlaufs in Morbach sprühten. Was dann passierte.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Freitag, 18. März, gegen 12:30 Uhr, dass er soeben zwei Kinder beim Graffitisprühen beobachtet und gestört habe, teilt die Polizei mit. Dabei soll es sich um zwei Jungen im Alter von etwa 8 bis 12 Jahren gehandelt haben. Diese sollen an der Brücke eines Wasserdurchlaufs unter der K80 von Morbach in Richtung Morbach-Rapperath eine Wand besprüht haben. Als sie den Zeugen bemerkten, ergriffen sie die Flucht, so die Polizei weiter.

Die Jungen konnten folgendermaßen beschrieben werden: Sie trugen je eine schwarze und eine blaue Daunenjacke - einer trug einen grauen Kapuzenpullover oder Kapuzenweste. Sie führten eine blaue Baumwolltasche, ähnlich eines Turnbeutels mit sich.

Beim Eintreffen der Polizei konnten die Jungen im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr gefunden werden. Durch die haftende Lackfarbe entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich an dem Wasserdurchlass.